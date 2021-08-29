Валерия поздравила младшего сына с годовщиной свадьбы

Арсений Шульгин год назад женился на Лиане Волковой.

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Валерии появилось поздравление. Жена продюсера Иосифа Пригожина обратилась к младшему сыну Арсению и его жене Лиане.

Исполнительница напомнила своим поклонникам, что год назад 28 августа ее сын Арсений стал мужем. А в январе 2021 года Шульгин сделал Валерию бабушкой. Несмотря на то, что несколькими годами ранее артистка не собиралась называть себя бабушкой, теперь она с гордостью носит это звание.

«Прекрасные наши детки! Поздравляем! Так держать!», — написала Валерия в своем микроблоге.

Артистка поделилась кадрами со свадьбы младшего сына. Арсений в черном смокинге с бабочкой позировал рядом с Лианой. Жена молодого бизнесмена в молочном платье с открытыми плечами держала в руках букет невесты.

Напомним, ранее Лиана Шульгина поблагодарила мужа в годовщину их свадьбы. Жена Арсения Шульгина опубликовала совместное фото с возлюбленным из Парижа. Пара позировала на фоне Эйфелевой башни. Горящие огни города гармонировали с яркими улыбками знаменитостей.

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