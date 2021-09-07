«Я удивилась»: Караулова раскрыла детали беседы с Плющенко после клипа, где снялась обнаженной

Певица Юлианна Караулова в эфире шоу «ДаДа – НетНет» вспомнила свой разговор с фигуристом Евгением Плющенко после одного из клипов, где снялась обнаженной.

«Это была такая подстава. Первый клип с Яной Рудковской на песню «Не верю». По сюжету я скинула с себя платье. Мы снимали кадр с оператором. Я была в одних трусиках. Мне сказали, что ничего не будет видно. Снимали в контровом свете. Оператор сколько таких поп видел, как у меня. Когда мне прислали на утверждение клип, то я поняла, что на кадрах полностью голая». Юлианна Караулова

Как отметила Юлианна Караулова, она долго плакала.

«Я сказала Яне, что такое не обсуждается. Я сразу ей говорила, что не буду сниматься голой. Яна долго меня уговаривала. Потом позвонил Женя Плющенко. Я еще так удивилась. Он говорит: «Юлианна, привет. Это Женя Плющенко». Они меня вдвоем уговорили. Он по-мужски убедил. Женя сказал, что это красиво. Рассказывал истории из своей карьеры. Я денек подумала, но в итоге согласилась», — заявила Юлианна Караулова.

Напомним, что Юлианна Караулова уже несколько лет сотрудничает с Яной Рудковской. В мае нынешнего года исполнительница родила сына Александра.

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