Море по колено: Рудковская в синем купальнике устроила на пляже баттл с волнами

Бизнес-леди показала, какая она крепкая - даже волны не могут ее побороть.

Светская львица, продюсер Яна Рудковская уже вернулась из Сочи, где после «Новой волны» провела несколько беззаботных отпускных дней. Прогулки на яхте, солнечные ванны, ласковые и не очень волны – все это уже в прошлом. Но отпускать приятные воспоминания Рудковская не торопится.

Пока до следующего отпуска далеко, Рудковская вспоминает предыдущий. Она поделилась летними кадрами с пляжа, на которых показала себя в купальнике противостоящей сильным морским волнам.

«Все таки я девушка крепкая! И в огонь и в воду и в медные трубы вхожу в моменте и без особых потерь», — подчеркнула красотка.

На кадрах Яна Рудковская в синем слитном купальнике стоит по колено в море, намереваясь отправится в заплыв. Но волны ей этого не дают, пытаясь сбить с ноги и откинуть на берег. Очередная волна накрывает красотку с головой, но намокшая Рудковская не сдалась – она устояла на ногах и не упала в этом баттле с морем.

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