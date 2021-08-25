«Все-таки похудела»: Караулова успела сфотографироваться в купальнике до конца лета

В конце мая певица родила ребенка и в сезон отпусков возвращала себя в форму.

25 августа певица Юлианна Караулова выложила в Instagram первую за лето фотографию в купальнике. 33-летняя артистка с радостью отметила, что успела все-таки сняться с открытым телом, пока не наступила осень.

«Должна же быть хоть одна фоточка в купальнике этим летом. Чтоб вы знали, что я к нему все-таки похудела. Пусть и к концу», — иронично написала звезда.

Напомним, что у Юлианны была уважительная причина встретить летние месяцы с лишним весом — в конце мая 2021 года она родила своего первого ребенка. Певица и ее муж-продюсер Андрей Черный назвали сына Сашей.

Поклонники оценили фигуру Карауловой и отметили, что задачу похудеть после родов она выполнила.

«Ну очень красивая», «Супер! Это как?», «Прекрасная фигура и зачетный купальник», «Фигура — огонь», «Убедился, что лето артистки прошло не зря», — такие комментарии оставили пользователи соцсети.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17570982/track/89901630">Мало не покажется. Сразу три Человека-паука в новой картине от Марвел</a> на Яндекс.Музыке

Смотрите также: