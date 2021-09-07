«С Леной тяжело сработаться»: Караулова объяснила, почему отказалась петь в группе «Серебро»

Как отметила певица, она была вынуждена отказать в свое время продюсеру Максиму Фадееву.

Певица Юлианна Караулова в шоу «ДаДа – НетНет» объяснила, почему в свое время отказалась от сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым и группой «Серебро».

«Я была знакома с Темниковой и в меньшей степени с Олей Серябкиной, но понимала, что с Леной будет тяжело сработаться, потому что она явный лидер, как и я. Мы уже ездили вместе с «Фабрикой звезд – 5» на гастроли, и я знала, с чем придется столкнуться».

Юлианна Караулова

Как заметила Юлианна Караулова, она много разговаривала с Максимом Фадеевым на тему возможного сотрудничества. Ее интересовало, кто будет главной солисткой.

При этом продюсер отмечал, что в музыкальном коллективе все будут равны. Юлианна Караулова понимала, что ей не удастся сработаться с Еленой Темниковой. Они бы просто перегрызлись, устраивая скандалы.

Напомним, что Елена Темникова ушла из группы «Серебро» в 2014 году. После нее на лидирующие позиции вышла Ольга Серябкина. В 2019 году она также покинула группу. Вскоре Максим Фадеев вообще распустил некогда популярный музыкальный коллектив.

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