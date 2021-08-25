«Он находился в абсолютном забытье»: Савичева объяснила, почему долго не уходила от Фадеева

По словам певицы, она и сама уже испытала те трудности, с которыми столкнулся когда-то продюсер.

Певица Юлия Савичева в шоу «Детали» объяснила, почему долго не уходила от продюсера Максима Фадеева и из его лейбла.

«Макс для меня — учитель. Это мой второй отец. И у нас совершенно иные взаимоотношения. Мы продолжаем общаться. Тогда он находился в абсолютном забытье. Когда на тебя воздействуют совершенно иные силы, вот там уже невозможно что-либо контролировать самому». Юлия Савичева

Как отметила Юлия Савичева, ее и саму в последнее время обступили люди, которые, как она выразилась, потихоньку к ней подбирались.

«И ты даже не можешь понять, что этот человек делает. В результате выясняется потом, что там уже дом горит. Я уже на себе испытала те трудности, с которыми тогда столкнулся Максим Фадеев. Я начала его прекрасно понимать. Я доверяла тем людям, которые были со мной рядом. Я в них души не чаяла. А потом у тебя шок, что твои работники, которые были братьями и сестрами, такое творили за твоей спиной. Так о чем говорить, когда у тебя огромная компания. Это серьезно. И это бьет по восприятию и себя и людей. Ты просто теряешься. Я понимаю Макса, который и мне в какой-то момент перестал доверять», – заявила Юлия Савичева.

Напомним, что Юлия Савичева долгие годы сотрудничала с Максимом Фадеевым. Однако затем отношения накалились до предела, и певица отправилась в сольное плавание. При этом какое-то время она даже не могла исполнять свои песни.

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