«Так складывались события»: 35-летняя Карпович рассказала, почему никогда не была замужем

Актриса Мирослава Карпович, которой в этом году исполнилось уже 35 лет, в Instagram объяснила, почему никогда не была замужем и у нее нет детей.

«Да, я не замужем, но честно несколько раз стояла на пороге этого события. Вот так новость. Но однажды писала, что так складывались события, что судьба давала понять, что нет. Это очень важное слово, которое надо научиться говорить. Как себе, так и другим, даже очень близким людям». Мирослава Карпович

Как отметила Мирослава Карпович, близкие и родные не раз задавали ей вопросы относительно детей и замужества. Однако ее четкое убеждение, что на каждого малыша есть свое время. Никогда не надо опережать события. Прежде, чем что-то случится – к этому надо подготовиться. Важно, как она сказала, жить здесь и сейчас. Быть одухотворенным в реальности.

Напомним, что Мирослава Карпович уже второй год живет вместе с «мажором» Павлом Прилучным. Общих детей пока в этих отношениях нет.

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