Галкин упал со смеху: Харламов высмеял конфликт Долиной и Карнавал, спев про них уморительную песенку

Гостями нового выпуска YouTube-шоу «Музыкалити» стали Гарик Харламов и OG Buda. Резидент Comedy Club изрядно повеселил ведущего проекта Максима Галкина, исполнив в студии песню, посвященную скандалу Ларисы Долиной и Вали Карнавал.

Напомним, в одном из выпусков программы народная артистка возмутилась качеством пения известного блогера и даже хотела покинуть стены проекта. Предложив девушке исполнить небольшой отрывок композиции, который поют для распевания ее студенты, Долина пришла в ужас.

«Пусть поет на кухне! Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих. Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту!» — заявила звезда.

Гарик Харламов свел весь конфликт к шутке, напевая: «Давай «соль», «си», Карнавал». Песенка настолько развеселила Максима Галкина, что тот буквально упал на стол от смеха.

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