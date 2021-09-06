Какие алименты назначил суд мужу Макеевой, и почему он отказывается платить эту сумму

Адвокат Светланы Мальковой, отставной жены нового мужа Анастасии Мальковой, Юлия Вербицкая-Линник, озвучила сумму алиментов, которую он отказался платить своим трем детям, и попросил суд принять иное решение. Одного наследника, 16-летнего сына, Роман Мальков увез из Любляны, где жил, в Москву.

По словам защитницы, это 51 975 рублей на троих детей и 17 325 рублей на каждого наследника. Деньги потребовал в конце июля Обнинский районный суд по иску Мальковой к бывшему мужу. Однако строитель из Словении не согласен с этим решением суда, ссылаясь на то, что его заработок непостоянен.

«Фиксированную сумму в размере 17 325 рублей на каждого ребенка Мальков считает чрезмерной и просит суд учитывать тот факт, что его доходы нестабильны, более того — могут совсем прекратиться. В связи с чем Роман требует, чтобы суд изменил решение и взыскал 1/2 от всех доходов, которые он сочтет необходимым задекларировать», — объяснила адвокат МК.

В это время его жена Светлана Малькова работает на трех работах, чтобы обеспечить себя и трех детей. Вербицкая-Линник также сообщила, что они с клиенткой считают нахождение сына Мальковых в апартаментах Макеевой не самым лучшим решением.

«Мы выражаем озабоченность: безопасно ли их совместное нахождение в элитных апартаментах Анастасии?» — сказала она.

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