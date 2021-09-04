«Остановите цирк! 17 лет была замужем за спецагентом»: Малькова высказалась о бывшем муже

Как отметила художница, денег от строителя она не видела с февраля.

Бывшая жена строителя Романа Малькова Светлана в сторис Instagram посмеялась над своим экс-мужем, который до сих пор продолжает уверять, что выплачивает алименты на их общих детей.

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Остановите цирк! 17 лет была замужем за спецагентом». Светлана Малькова

Ниже она привела слова ее бывшего супруга: «Вы не поверите, но алименты я плачу. Они находятся на спецсчете, как требует законодательство, суд и судебные приставы».

«Главное, чтобы установленная судом сумма доходила до детей. Иначе какой смысл алиментов», — заметила на это Светлана Малькова, которая, как она уверяет, не видела от мужа денег с февраля. Ниже она сделала приписку: «Алименты на спецсчете. Спецпропуск в суд. Спецодежда, которую нельзя менять».

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с детьми, которые живут в Словении. Он закрутил роман, а в мае нынешнего года взял в жены актрису Анастасию Макееву. С бывшей женой у него крайне натянутые отношения. Экс-супруги регулярно поливают друг друга грязью в социальных сетях.

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