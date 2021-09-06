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«Начинается сезон судов»: Малькова побывала в России и рассказала о предстоящих планах в отношении бывшего мужа

Светлана живет в Словении и воспитывает троих детей.

«Начинается сезон судов»: Малькова побывала в России и рассказала о предстоящих планах в отношении бывшего мужа
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Пока Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают на Байкале и Камчатке, бывшая жена бизнесмена Светлана приехала в Москву. Многодетная мама приняла участие в съемках шоу Андрея Малахова, а в своем Instagram рассказала, что впереди ее ждет большая работа.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Сейчас у нас с моим адвокатом Юлией Вербицкой теперь уже подругой, а это большая редкость, начинается сезон судов! Грамотная и профессиональная подготовка от нее придает мне уверенность. С Юлей у нас большие планы на будущее, над которыми мы уже работаем!», — написала Малькова.

Напомним, Светлана утверждает, что бывший муж не платит алименты детям. Роман же, в свою очередь, ранее заявлял, что выплаты производит.

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