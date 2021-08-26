Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Уместно ли носить красную помаду в офис: мнение визажиста
Видео

«Не думайте, что я какая-то Шурыгина»: 16-летний пасынок Макеевой ответил хейтерам

Андрей Мальков живет с отцом и мачехой в Москве.

«Не думайте, что я какая-то Шурыгина»: 16-летний пасынок Макеевой ответил хейтерам
Андрей Мальков. Фото: instagram.com/m_a_l_k_o_v

Весной этого года Анастасия Макеева стала женой Романа Малькова. Чуть раньше старший сын бизнесмена, 16-летний Андрей, переехал из Любляны в Москву и поселился в роскошной квартире актрисы. Она быстро нашла общий язык с подростком, наладив хорошие отношения. В своем Instagram Андрей делится скриншотами сообщений, которые ему отправляют пользователи Сети. В основном, это слова поддержки, но есть  и довольно оскорбительные тексты. Мальков-младший решил опубликовать часть из них и обратился к подписчикам.

Андрей Мальков ответил хейтерам
Андрей Мальков ответил хейтерам. Скриншот: instagram.com/m_a_l_k_o_v

«Не думайте, что я какая-то Шурыгина 2.0. Всех обнял», — написал Андрей.

Напомним, что трое младших детей Романа Малькова остались жить с мамой в Словении. На днях бизнесмен-строитель вместе с женой отправился в Любляну, где он просил бывшую супругу о встрече с наследниками. Однако никакие доводы и просьбы не увенчались успехом.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиАндрей МальковМакеева личная жизньРоман МальковСветлана Малькова