«Не думайте, что я какая-то Шурыгина»: 16-летний пасынок Макеевой ответил хейтерам

Весной этого года Анастасия Макеева стала женой Романа Малькова. Чуть раньше старший сын бизнесмена, 16-летний Андрей, переехал из Любляны в Москву и поселился в роскошной квартире актрисы. Она быстро нашла общий язык с подростком, наладив хорошие отношения. В своем Instagram Андрей делится скриншотами сообщений, которые ему отправляют пользователи Сети. В основном, это слова поддержки, но есть и довольно оскорбительные тексты. Мальков-младший решил опубликовать часть из них и обратился к подписчикам.

«Не думайте, что я какая-то Шурыгина 2.0. Всех обнял», — написал Андрей.

Напомним, что трое младших детей Романа Малькова остались жить с мамой в Словении. На днях бизнесмен-строитель вместе с женой отправился в Любляну, где он просил бывшую супругу о встрече с наследниками. Однако никакие доводы и просьбы не увенчались успехом.

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