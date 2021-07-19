«Я держу тебя за руку»: Фандера показала нежный кадр с новорожденным внуком

Сын Оксаны Фандеры, 30-летний Иван Янковский, недавно впервые стал отцом. Наследника звезде «Текста» подарила актриса Диана Пожарская, с которой они состоят в отношениях уже несколько лет.

Восторгу новоиспеченной бабушки не было предела. В личном блоге она написала: «Улыбайтесь, любимые, улыбайтесь! Олег Иванович, добро пожаловать на эту планету». В своем посте она процитировала главного героя знаменитого фильма «Тот самый Мюнхгаузен», которого сыграл Олег Янковский, ее свекр.

И вот звезда решила обнародовать на своей страничке в Instagram новый кадр с внуком. Оксана Фандера вновь не стала полностью показывать внешность ребенка, лишь запечатлев его трогательную маленькую ручку, уже твердо сжимающую палец бабушки.

«Я держу тебя за руку И… все. Улыбаемся. Покажи мне мир заново — Мне ужасно нравится…» — подписала кадр актриса.

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