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«Я держу тебя за руку»: Фандера показала нежный кадр с новорожденным внуком

53-летняя Оксана Фандера не стала демонстрировать ребенка полностью.

«Я держу тебя за руку»: Фандера показала нежный кадр с новорожденным внуком
Оксана Фандера. Фото: Global look press

Сын Оксаны Фандеры, 30-летний Иван Янковский, недавно впервые стал отцом. Наследника звезде «Текста» подарила актриса Диана Пожарская, с которой они состоят в отношениях уже несколько лет.

Восторгу новоиспеченной бабушки не было предела. В личном блоге она написала: «Улыбайтесь, любимые, улыбайтесь! Олег Иванович, добро пожаловать на эту планету». В своем посте она процитировала главного героя знаменитого фильма «Тот самый Мюнхгаузен», которого сыграл Олег Янковский, ее свекр.

Иван Янковский с возлюбленной и сыном.
Иван Янковский с возлюбленной и сыном. Фото: instagram.com/veriga10/

И вот звезда решила обнародовать на своей страничке в Instagram новый кадр с внуком. Оксана Фандера вновь не стала полностью показывать внешность ребенка, лишь запечатлев его трогательную маленькую ручку, уже твердо сжимающую палец бабушки.

Оксана Фандера запечатлела внука.
Оксана Фандера запечатлела внука. Фото: instagram.com/veriga10/

«Я держу тебя за руку

И… все. Улыбаемся.

Покажи мне мир заново —

Мне ужасно нравится…» — подписала кадр актриса.

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Иван ЯнковскийОксана ФандераОлег Янковский