Первый пошел: ставшая бабушкой Фандера показала счастливые снимки из роддома

На днях звезда фильма «Текст» и сериала «Топи» Иван Янковский объявил, что впервые стал отцом. Наследника ему подарила актриса Диана Пожарская, с которой они в отношениях уже несколько лет. Счастью новоиспеченных родителей нет предела, как и эмоциям молодой бабушки, 53-летней матери Ивана Оксаны Фандеры.

Накануне состоялась долгожданная выписка матери и новорожденного из роддома. И Фандера показала яркие и счастливые кадры с этого знаменательного событиях. На них молодой отец и его сестра Лиза в ожидании мамы и младенца позируют своей родительнице.

«С прибавлением в семье!!!! Обнимаю всех Янковских больших и маленьких», «Какие все настоящие!», «Счастья и здоровья вашей семье!!!», «И прадед наверху улыбается», «Олег Янковский 2», — пишут в комментариях поклонники.

Кстати, держать в секрете ни пол ребенка, ни его имя Иван Янковский не стал. Он решили назвать новорожденного в честь своего знаменитого дедушки Олегом.

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