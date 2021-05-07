Как выглядит квартира Юлии Меньшовой: звезда устроила экскурсию для поклонников

Юлия Меньшова отозвалась на многочисленные просьбы фанатов и решила пригласить их в свое жилище. Телезвезда устроила виртуальную экскурсию по квартире, в дизайне которой принимала активное участие.

«Каждый раз, когда я выставляла кусочек своей квартиры…- начала объяснять Юлия Меньшова свои намерения. — Словом, у меня завален директ с просьбой сделать обзор моей квартиры. Мне это очень приятно, я обожаю заниматься дизайном и принимаю в этом активное участие».

Правда, Юлия Меньшова пока решилась пустить поклонников только в одно из помещений квартиры. Подробнее всего она остановилась на гостевом туалете, назвав его своим самым любимым помещением в квартире. Здесь огромное количество всевозможных деталей, о которых Юлия, кажется, может говорить бесконечно.

«А начиналась вся красота с раковины, в которую я просто влюбилась. Она настолько необычная, что я стала под нее подбирать все остальное», — поделилась звезда во время экскурсии.

Юлия Меньшова пообещала, что и дальше будет показывать свою квартиру и во всех деталях и подробностях рассказывать о предметах интерьера.

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