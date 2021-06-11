Старинный французский сервис и фото предков: Юлия Меньшова показала дизайн столовой в своей шикарной квартире

Телеведущая гордится жилищем, интерьер которого она сама продумывала до мелочей.

Известная телеведущая Юлия Меньшова продолжила знакомить поклонников со своей роскошной квартирой, в дизайне которой принимала активное участие.

Не так давно она раскрывала секреты и лайфхаки ванной комнаты, а на этот раз решила пригласить виртуальных гостей в столовую.

«Продолжаю приоткрывать некоторые тайны. Сегодня — столовая зона. Но готовить и кормить не буду. Мой конек — трепать языком и создавать вокруг красоту», — предупредила Юлия Меньшова.

Столовая в квартиры знаменитости граничит с кухней и является частью гостиной, скорее, это даже зона, выделенный уголок.

«Что в ней есть интересного? Первое, это комод и навесной шкаф, который имитирует старинный буфет, который был принят раньше в русских домах и часто стоял именно в столовой зоне», — поделилась Юлия Меньшова.

Она рассказала, что и комод, и навесной шкаф изготавливались на заказ. Мебель в ширину всего тридцать пять и двадцать пять сантиметров, она занимает мало места, но при этом очень вместительна.

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«Столовая – это микс старины и современности, — продолжила экскурсию звездная хозяйка. – Это старинные часы девятнадцатого века с маятником на конском волосе».

Здесь же – потрясающей красоты французский сервис. Он изготовлен на заводе в Лиможе, который был закрыт сто лет назад.

«Страшно представить, сколько лет этому сервизу, — сказала Меньшова. — Он так хорош, что я им постоянно восхищаюсь».

Показала Юлия и необычное цветовое решение — люстра над столом совмещается с локальными подсветками. Одна из стен столовой увешена фотографиями родственников Юлии Меньшовой, включая прабабушек и прадедушек.

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