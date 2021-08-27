«Такой молодой и такой красивый»: Юлия Меньшова поделилась архивными снимками ныне покойного отца

Телеведущая показала кадры со съемок фильма, в котором Владимир Меньшов сыграл одну из главных ролей.

Телеведущая Юлия Меньшова почтила память своего отца, известного артиста и режиссера Владимира Меньшова. В День российского кино, который отмечается 27 августа, Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram архивные кадры.

На них Владимир Валентинович запечатлен на съемочной площадке во время работы над фильмом «Соленый пес», в котором он сыграл одну из главных ролей.

«Недавно мне прислали эти фотографии. Съемки фильма «Соленый пес», 1973 год, г. Батуми. Это был любимейший фильм моего детства, который я была готова смотреть просто бесконечно. Там была собака мечты. И там был мой папа. Такой молодой и такой красивый», — написала под галереей снимков Юлия Меньшова.

Она добавила, что этот фильм и сейчас не выглядит устаревшим, потому что очень добрый. А эта категория неподвластна времени.

Напомним, режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года, ему был 81 год. Причиной смерти Владимира Меньшова стали последствия перенесенного коронавируса.

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