Когда забыла про лифчик: Ольга Бузова в тоненькой маечке сверкнула напрягшейся грудью

Певица и телеведущая не постеснялась снять себя на видео в столь интимном виде.

Не каждая девушка решится выйти в люди без нижнего белья. А вот Ольга Бузова довольно смело щеголяет и в свете, и с друзьями, и у себя в микроблоге, игнорируя бюстгальтер. За что ей частенько прилетает от хейтеров. Но когда бы ее останавливала критика недоброжелателей? Правильно, поэтому красотка снова сверкнула напрягшимися «вишенками» груди, снимая себя на видео в конце рабочего дня.

«Самое для меня проблематичное — это разбор вещей, чемоданов и распаковка образа», — сообщила красотка.

Бузова рассказывала на селфи, что распаковка образа после съемок – это настоящее испытание. При этом красотку не смутило ее собственное отражение: она позировала в тонюсенькой маечке без бюстгальтера.

К слову, многие коллеги телеведущей резко высказываются о стиле Бузовой. Например, буквально накануне Ксения Бородина назвала безвкусицей образы поющей теледивы.

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