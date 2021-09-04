Когда мини-юбка превратилась в пояс: Бузова во время пылкого танца на кастинге не заметила, как оголилась

Телеведущая и певица набирает шоу-балет. И во время отбора не смогла не сплясать сама.

Певица, актриса, телеведущая Ольга Бузова не стоит на месте. Она много работает, и прошедшее лето вновь это доказало – месяц съемок в холодной Африке, постоянные перелеты в Минск на новый сезон шоу «Х-Фактор», выпуск очередного хита, подготовка к грандиозному сольному концерту отняли у красотки много сил и практически лишили отдыха. И сейчас звезда снова в бою – она устроила кастинг для своего личного шоу-балета.

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На кастинг пришли сотни профессионалов и любителей. Бузова сама отбирает претендентов среди танцоров. Ей помогает хореограф Виталий Савченко. И в перерыве между напряженной работой девушка решила блеснуть перед ним своим танцевальным талантом.

Правда, одежда оказалась не совсем подходящей для пылкого танца, который продемонстрировала Бузова. Розовая юбка длины супермини предательски уползла вверх, под самую грудь, превратившись в широкий пояс, и теледива сама не заметила, как оголились ее бедра практически до промежности. Но звезду это не смутило, ведь главное, что она станцевала.

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