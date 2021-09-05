«Там попа голая на весь экран»: Ксения Бородина раскритиковала поведение и манеру Ольги Бузовой одеваться

Телеведущая Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым начала демонстрировать несколько иной стиль в одежде, чем тот, который она показывала, когда состояла в браке.

Убедиться в этом может каждый – достаточно пролистать ленту Ксении Бородиной в Instagram. Ретроспектива покажет телеведущую в брюках, юбках, блузах и свитерочках, здесь минимум открытого тела и глубоких декольте.

Сейчас же микроблог Ксении Бородиной наполняется кадрами, от которых так и веет чувственностью и сексуальностью.

Под одним из последних фото, на котором Ксения Бородина предстала в облегающем мини-платье с глубоким декольте, подписчики начали сравнивать ее с Ольгой Бузовой. Это обстоятельство очень возмутило Ксению Бородину. Звезда довольно жестко ответила на комментарий, написав все, что думает об Ольге Бузовой.

«Ребят, вы шутите что ли? Вы что, разницу в стиле не видите? Там жопа голая на весь экран. Хватит меня сравнивать с безвкусицей», — написала Ксения Бородина.

Стоит напомнить, что Ксения Бородина и Ольга Бузова никогда не были подругами. Бывшие коллеги по проекту «Дом-2» недолюбливали друг друга. От открытых конфликтов их удерживала необходимость появляться вместе на экране в рамках шоу «Бородина против Бузовой».

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