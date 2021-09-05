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«Там попа голая на весь экран»: Ксения Бородина раскритиковала поведение и манеру Ольги Бузовой одеваться

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина назвала свою бывшую коллегу по проекту Ольгу Бузову «безвкусицей».

«Там попа голая на весь экран»: Ксения Бородина раскритиковала поведение и манеру Ольги Бузовой одеваться
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Телеведущая Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым начала демонстрировать несколько иной стиль в одежде, чем тот, который она показывала, когда состояла в браке.

Убедиться в этом может каждый – достаточно пролистать ленту Ксении Бородиной в Instagram. Ретроспектива покажет телеведущую в брюках, юбках, блузах и свитерочках, здесь минимум открытого тела и глубоких декольте.

Сейчас же микроблог Ксении Бородиной наполняется кадрами, от которых так и веет чувственностью и сексуальностью.

Под одним из последних фото, на котором Ксения Бородина предстала в облегающем мини-платье с глубоким декольте, подписчики начали сравнивать ее с Ольгой Бузовой. Это обстоятельство очень возмутило Ксению Бородину. Звезда довольно жестко ответила на комментарий, написав все, что думает об Ольге Бузовой.

Ксения Бородина назвала Ольгу Бузову «безвкусицей»
Ксения Бородина назвала Ольгу Бузову «безвкусицей». Фото: instagram.com/borodylia/

«Ребят, вы шутите что ли? Вы что, разницу в стиле не видите? Там жопа голая на весь экран. Хватит меня сравнивать с безвкусицей», — написала Ксения Бородина.

Стоит напомнить, что Ксения Бородина и Ольга Бузова никогда не были подругами. Бывшие коллеги по проекту «Дом-2» недолюбливали друг друга. От открытых конфликтов их удерживала необходимость появляться вместе на экране в рамках шоу «Бородина против Бузовой».

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