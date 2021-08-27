Трусики-ниточки, стринги и лифчик-шторка: самые сексапильные купальники Ольги Бузовой

Поющая телеведущая на себе любимой экономить не привыкла.

Последняя неделя лета! Впереди дожди, сырость — осень и зима. Однако звезды отечественного шоу-бизнеса, несмотря на второй коронавирусный год, успели понежиться на пляжах. К примеру, Ольга Бузова даже смогла попутешествовать. Она побывала и в Греции, и в Африке. Чуть ли не весь август красавица-блондинка делилась в Instagram пикантными снимками в купальниках. Сайт Teleprogramma.pro собрал самые эффектные и провокационные образы светской львицы. Одни — приводили поклонников в восторг, другие — жестко критиковались.

Это фото знаменитости в цветном купальнике на тесемках под апельсин понравилось далеко не всем поклонникам. Многим показалось, что Ольга выбрала бикини не по размеру, ткань трусиков не слишком плотно прилегала к телу. Зато лифчик-шторка идеально подчеркивал маленькую, но крепкую грудь певицы.

«Так и плавки можно потерять!», «Красивое тело, стройняшка! Но что с трусиками? Как-то странно сидят», «Тесемки впились в кожу, а сама ткань вот-вот уплывет», — сетовали фанаты.

Критиковали экс-возлюбленную блогера Давида Манукяна и за то, что она выбрала не самую лучшую локацию для фото, усевшись в бикини на стол.

«Люди тут едят! А кто-то булками трется», «Ну как-то совсем не эстетично», «Красивая какая с букетиком! Но зачем на стол-то села?», «Стульев мало??» — писали подписчики.

Этот снимок поющей телеведущей в купели вызвал шквал откликов у поклонников звезды. Бузова примерила сексапильный пастельно-розовый купальник со стрингами, сверкнув своим упругим крепким «орешком».

«Вах! Ну просто гурия из султанских покоев», «Тоже хочу такой купальник-невидимку», «Сначала показалось, что вообще в костюме Евы», «Ну какая у нее сдобная ватрушка! Ни грамма целлюлита и растяжек», «Наша принцесса щеголяет в бикини», — восторженно отозвались фолловеры.

В арсенале красавицы-блондинки есть и купальник оттенка Барби. При этом тонкая ткань бикини практически не скрывала изящной фигурки поп-дивы, оставляя мало места для фантазии. Кроме того, поклонники обратили внимание на то, что Ольга приняла не самую удачную позу — ее трусики немного съехали, а сама Бузова чуть не засветила пикантные «прелести».

«Упс! Открыла зону бикини», «Хороша! Кокетка», «Опять что-то с трусиками», «Зачем так стринги натягивать до ушей? Чтобы талия уже казалась? Так она итак стройная», «Где бюст? Куда опять пропал», «Такая пышечка сдобная», «Булочки от пекаря?» — писали поклонники.

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