«Чудесный день»: Нетребко в малиновой тунике отправилась на велопрогулку с сыном Тьяго

Свой уикенд 48-летняя Анна Нетребко решила провести на свежем воздухе с пользой для здоровья. По слова оперной дивы, они с сыном Тьяго отправились на велопрогулку по Вене. В своем микроблоге возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова поделилась отчетными кадрами, сняв для верных почитателей несколько роликов. На первом — артистка рассказала фоловерам о своих планах на день. А на втором видео певица попыталась запечатлеть себя уже во время велопрогулки. Так, Анна старалась не выронить камеру и заснять все происходящее вокруг нее. Примечательно, что для такого активного времяпрепровождения оперная дива подобрала малиновую тунику свободного кроя с декорированными вставками и тканевые шорты.

«Сегодня у нас велосипедная прогулка!! Да, Тишь?! Вот так! Красота, чудесный день», — отметила певица.

Свои «карантинные» каникулы оперная дива провела с пользой для души. Так, Нетребко поэкспериментировала с интерьером, отремонтировав свою террасу. Анна выступила в качестве маляра, перекрасив стены. Ко всему прочему, нашлось место и для отреставрированного маяка, который знаменитость купила на блошином рынке. Одну из отштукатуренных стен артистка украсила фигуркой позолоченного скарабея. Завершив ремонтные работы, возлюбленная Юсифа Эйвазова занялась обустройством террасы. Анна купила новую мебель — садовые стулья и стол, за которым вся семья может собираться за вечерним чаем.

Кроме того, отдельное внимание Нетребко уделила совершенствованию своих кулинарных талантов. Оперная дива баловала домашних блюдами собственного приготовления. Так, специально для мужа Анна подавала к столу азербайджанский плов с бараниной и свежей черемшой.