Дива в городе: Нетребко в принтованном платье с воротником предстала на прогулке с мужем и сыном

Оперная дива после гастролей провела время в Вене. Она отметилась я женственном наряде.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она выступала на самых знаменитых площадках в Кью-Йорке, Лондоне и других городах. В этом году артистка возобновила гастроли и за лето объездила часть Европы. Примечательно, что она следит за модой и всегда тщательно продумывает свои образы. Не удивительно, что в Будапеште певица встретила Джона Траволту после спектакля и впечатлила его нарядом.

Теперь Анна наслаждается отдыхом в Вене, где уже давно живет с семьей. 3 сентября она поделилась кадрами с прогулки. Муж Юсиф Эйвазов подарил ей букет белых гортензий. При этом сама артистка была одета подстать букету в белое платье в фантазийным принтом и воротником. Наряд дополняла молочная стеганая сумка и очки в красной оправе. Нетребко покрасовалась на камеру.

Она засняла своего сына Тьяго, который лакомился мороженным. Недавно он отметил свой день рождения. 13-летний мальчик не обделен вниманием мамы и отчима, которые его воспринимает как родного. Напомним, что 2011 году ему поставили диагноз аутизм, но Анна так много с ним занимается, что он растет по-настоящему счастливым.

«Ребята, я все пытаюсь запечатлеть вот эти цветы. Ребенок, приятного аппетита! Что кушаем, какое мороженное? Нутелла! бабе цветы, детям — мороженое», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие одарили ее комплиментами. Также подписчики заметили, что Тьяго очень подрос за лето.

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