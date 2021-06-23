«Мы на генетическом уровне несовместимы»: Эйвазов объяснил, почему у него нет детей от Нетребко

Оперный певец Юсиф Эйвазов в шоу певицы Валерии «Между нами» объяснил, почему у него нет детей с женой — оперной дивой Анной Нетребко.

«Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе — нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось». Юсиф Эйвазов

Как отметил Эйвазов, они одно время думали о суррогатном материнстве, однако в итоге не решились на эту непростую процедуру. Он заметил, что может пойти наперекор судьбе и «выцарапать у судьбы ребенка», но он понимает, что плата может быть очень высокой. Такой вариант его не устраивает. По словам Эйвазова, он видит перед собой закрытую дверь, но пока боится ее открывать.

Напомним, что у Анны Нетребко есть сын Тьяго от предыдущих отношений. В 2015 году Нетребко с Эйвазовым сыграли свадьбу. Оперный певец считает ребенка своим родным. Им удалось очень сблизиться за последние годы.

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