«А вот и наш папа прилетел»: Дима Чайков и Ира Пингвинова из «Дома-2» воссоединились ради дочери

Ира Пингвинова и Дима Чайков вместе с наследницей Миланой отправились на прогулку по Сочи.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ира Пингвинова минувшим летом вместе с дочкой переехала жить из Москвы в Сочи. Этот южный город облюбовали многие бывшие герои телестройки и Ира – в их числе.

Но кажется, теперь бывших «домовцев» в Сочи станет еще больше. К Ирине Пингвиновой и дочери Милане пытается вернуться экс-избранник брюнетки и папа Миланы Дмитрий Чайков.

Некоторое время назад он на три дня уже прилетал в Сочи, чтобы встретиться с Ирой Пингвиновой и маленькой наследницей. И вот опять нанес визит.

В сторис микроблога Ирина Пингвинова поделилась видео, на котором запечатлела Диму и себя во время прогулки с дочкой по Сочи. Все трое выглядели со стороны вполне как дружное и счастливое семейство.

«А вот и наш папа прилетел. Мы пошли гулять», — подписала Ира Пингвинова кадры с участием Димы Чайкова.

Напомним, Ира Пингвинова и Дима Чайков строили отношения на проекте. А когда ушли с телестройки в декрет, поругались и незадолго до рождения дочери расстались. Дима Чайков был на выписке Иры Пингвиновой с малышкой из роддома. Но потом особого желания видеться с дочкой не демонстрировал. Но спустя несколько месяцев все изменилось.

Смотрите также