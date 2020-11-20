За неделю до родов: беременная Пингвинова из «Дома-2» рассталась с отцом будущей дочери

Ирине Пингвиновой вот-вот рожать, но вместо того, чтобы в спокойной обстановке готовиться к появлению дочери на свет, звезда «Дома-2» вынуждена рыдать и жутко нервничать из-за разрыва с отцом малышки Димой Чайковым. В Instagram Ира объявила, что они с Димой никогда не станут семьей.

«Пусть он будет прекрасным отцом, но, к сожалению, никогда уже не станет моим мужем. Я сделала все, что было в моих силах, но я так и не смогла заслужить его любовь», — написала будущая мама.

Ира Пингвинова рассказала, что Дима Чайков заявил, что он рядом с ней только ради ребенка. Брюнетка, понятное дело, не смогла принять такой подход и велела возлюбленному покинуть квартиру, которую они вместе сняли на время декрета.

По версии же Чайкова, Ира немного утрирует. После ухода в декрет влюбленные часто ссорились, и во время одного из конфликтов Дима заявил беременной возлюбленной, что ему все это порядком надоело.

Поклонники же проекта считают расставание Пингвиновой и Чайкова временным, а возможно, и фейковым. Ведь сейчас идет конкурс «Человек года», а истории с громкими разрывами всегда идут на руку участникам, которые становятся жертвами ситуации. В данном случае речь об Ирине Пингвиновой. У девушки, действительно, неплохие шансы на победу.

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