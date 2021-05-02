«Боже, какой ангелочек»: Ира Пингвинова из «Дома-2» впервые показала лицо дочери Миланы

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова решилась наконец-то представить свою дочку Милану подписчикам. Молодая мама, до недавнего момента, показывавшая крошку в Instagram лишь со спины, больше не скрывает личика малышки. Ирина Пингвинова записала видео, на котором показала, как выглядит ее наследница.

«Знакомьтесь, Милана! Для меня это очень важное событие», — подписала кадр с дочкой на руках экс-участница проекта «Дом-2».

Подписчики Ирины Пингвиновой пришли в восторг от того, насколько хороша маленькая Милана. Они делают комплименты девочки и ее маме, признаваясь, что малышка умилила их.

«Очень красивая девочка, на папу похожа!», «Лапочка», «Какая она красивая!», «Чудесная малышка», «Куколка», «Замечательный ребенок», «Боже какой ангелочек, а эти глазки. Вся в маму, счастья вам девчонки», — высказываются в Сети.

Напомним, Ира Пингвинова родила дочку 29 ноября 2020 года, на днях Милане исполнилось пять месяцев.

Накануне родов Ирина рассталась с отцом девочки, экс-участником «Дома-2» Димой Чайковым. По ее словам, папа Миланы не очень стремится общаться с малышкой и не интересуется ею.

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