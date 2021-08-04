Ксения Собчак в черном платье с разрезом и модных лоферах подчеркнула стройные ноги

Ксения Собчак всегда интересовалась модой. Она не скрывает, что за минувшие годы ее стиль изменился. Телеведущая все реже появляется на публике в коротких платьях или шортах. Она предпочитает сдержанные и женственные наряды. Еще после свадьбы с Константином Богомоловым блондинка стала чаще ходить в театры и выбирать более закрытые наряды, но с яркими аксессуарами.

На днях телеведущая съездила в Черногорию с Игорем Верником, где вела свадьбу. Все чаще светская львица появляется на публике в белоснежных нарядах. Накануне она похвасталась костюмом с юбкой плиссе. А теперь Собчак опубликовала снимки, сделанные весной. Она похвасталась образом, который подчеркнул ее стройные ноги.

Знаменитая блондинка позировала в черном платье с разрезом и клетчатом пальто. Ее образ дополнили лоферы на массивной подошве, которые остаются в моде. Такую обувь ранее купила Ксения Бородина. Она вспомнила, как отдохнула в Швейцарии.

«Есть желание сохранить полученное в отеле ощущение легкости и продолжить питаться максимально чисто и сбалансированно. А в связи с этим и ушедшие с талии сантиметры не торопятся возвращаться, да и настроение хорошее, сил много», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что Ксения стала выглядеть лучше. Постройневшую телеведущую осыпали комплиментами. «Ксения Анатольевна, выглядите шикарно!», «Какие у вас идеальные ноги», «Красивая, а также стильная», «Вы прям цвете», «Похудели, похорошели», — прокомментировали пост подписчики.

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