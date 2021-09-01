Элегантность и стиль: Бузова в алом платье на пуговицах и прозрачных перчатках отметилась в первый день осени

Телеведущая не только поздравила всех с Днем знаний, но и поделилась впечатлениями о минувшем лете.

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла много работать. Недавно телеведущая похвасталась, что всю жизнь сама себя обеспечивает и только на простые расходы тратит пять миллионов в месяц. В этом году блондинка изменила свою жизнь. Она покинула проект «Дом-2», но при этом снялась в новых проектах — «Звезды в Африке» для канала ТНТ и «Х Фактор. Беларусь». При этом она успевала посещать разные мероприятия и давать концерты.

1 сентября Ольга снова оказалась на работе, но она выделила время, чтобы поздравить школьников. Телеведущая предстала в алом платье миди на пуговицах с расклешенной юбкой. Наряд дополнили бусы и белые перчатках из шифона на руках. Струящиеся локоны и макияж с красной помадой дополнили ее образ леди. Бузова поделилась своими впечатлениями о минувшем лете.

«Вот и наступила осень и всех школьников с 1 Сентября. Я лично любила возвращаться каждый год в школу и делиться друг с другом историями, кто и как провел лето!» — написала она.

Звезда вспомнила про съемки в разных шоу, участии в спектакле во МХАТе, а также записи нового альбома и поездках в Италию и Грецию.

«После этого путешествие в Милан к моей прекрасной подруге и поездка на место силы — озеро Комо. Если вы не были там, то загадайте желание посетить это уникальное место на земле и оно обязательно сбудется. Я верю! Именно так у меня случилось с моей мечтой посетить Санторини. Я мечтала об этом с 2012 года», — поделилась Ольга.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что в будущем сможет стать обаятельной мамой, если заведет детей. «Лучший образ! Леди», «Какая мадам», «Очень нежное фото и загадочная Оля», «Вы само совершенство», «Идеальное платье», «Первый приличный наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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