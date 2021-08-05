«Мой любимец»: Лариса Долина, облаченная в наряд из денима, предстала на трехколесном велосипеде

Певица Лариса Долина посетовала на то, что этим летом почти не отдыхала из-за насыщенного графика.

Известная певица и педагог Лариса Долина из-за своей востребованности этим летом фактически осталась без отдыха. Звезда рассказала в микроблоге о плотном графике.

Разве что ей удастся во второй половине августа провести несколько дней с подругами в Сочи. Мечтает же Лариса Долина о самых простых и казалось бы доступных вещах – велопрогулке.

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«Как хочется сесть на свой «Харлей» трехколесный (на двухколесном так и не научилась ездить) и прокатиться по Юрмале, как это происходило все последние годы… Эх… Вот стоит мой любимец и пылится в гараже. Всего 5 дней буду в этом году отдыхать: 15-го с девочками садимся в машину и едем в Сочи! Как в прошлом году! Может, успею позагорать и искупаться в своем родном Черном море», — поделилась Лариса Долина в микроблоге.

Пост звезда проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена на своем «харлее». Для велопрогулки стройная Лариса Александровна облачилась в наряд из денима, сочетав черные джинсы с синей курткой и дополнив красной футболкой и кедами.

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