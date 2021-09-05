У них роман? Семен Слепаков и Аглая Тарасова появились вместе на закрытой вечеринке

В Сети появилось видео, глядя на которое, вполне можно принять Семена Слепакова и Аглаю Тарасову за пару.

Продюсер, сценарист и шоумен Семен Слепаков, недавно отметивший 42-летие, появился в сопровождении 27-летней актрисы Аглаи Тарасовой на празднике в Еврейском музее в Москве.

Кадрами, запечатлевшими Семена Слепакова и Аглаю Тарасову вместе, в сторис своего микроблога поделился сын Ильи Авербуха Мартин Авербух. Он был на празднике вместе с отцом и мачехой Лизой Арзамасовой.

Мартин запечатлел Слепакова и Тарасову, сидящих рядом за столом. Семен Слепаков произносил тост, а Аглая Тарасова не сводила с него глаз, которые были полны обожания.

Стоит напомнить, слухи о том, что у Семена Слепакова и Аглаи Тарасовой ходили уже давно, но до сегодняшнего дня не получали подтверждения.

Семен Слепаков не так давно развелся с женой Кариной – дочерью миллиардера Игоря Авенесяна из списка «Форбс». Их брак был заключен в 2012 году, союз считался крепким, но распался. Детей у бывших супругов нет.

Примечательно, что Семен Слепаков слывет настоящим сердцеедом, которому периодически приписывают романы с самыми красивыми девушками. Так, в их числе была и актриса Светлана Ходченкова.

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