«Я нами горжусь»: Семен Слепаков раскрыл правду об отношениях с бывшей женой Кариной

Шоумен и сценарист заговорил о семейной жизни в свой день рождения.

23 августа известному шоумену, продюсеру, сценаристу и автору песен Семену Слепакову исполнилось 42 года. В этот день он решил откровенно рассказать подписчикам об итогах прошедшего, его персонального, года. К ним он отнес и события в личной жизни – развод с женой Кариной.

«Вот и прошел мой 41-ый год. Подведу итоги. Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь», — поделился Семен Слепаков в микроблоге.

После развод Семен Слепаков основательно взялся за себя. Он покончил с вредными привычками, сел на диету и занялся спортом.

«Я похудел на 13 кг, а также с апреля не пью и не курю. Но сегодня могу начать — пока не знаю, как сложится. Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся 4 раза», — рассказал Семен Слепаков.

Напомним, что впервые разрыв с женой Семен Слепаков прокомментировал в мае этого года. Он написал пост в стихах, в котором рассказал, что официально развелся с женой Кариной осенью 2020 года.

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