«Вы лучше Ходченковой позвоните и спросите у нее»: Борщева высказалась о личной жизни Слепакова

Юмористка Елена Борщева намекнула, что у ее коллеги Семена Слепакова был роман с актрисой Светланой Ходченковой. В то же время она не подтвердила, что сама встречалась с юмористом лишь сказав, что, возможно, и нравилась когда-то звезде, но сегодня это уже тайна покрытая мраком.

«У меня две дочки и муж! Вы лучше Ходченковой позвоните и спросите у нее про это. Я у Сени спрашивала. Он сказал, что «ничего не было». Хотя я слышала, много в прессе об этом писали». Елена Борщева

Отметим, что в свое время после закрытия «Нашей Раши» Семен Слепаков стал писать сценарии к фильмам. В картине по его сценарию «Домашний арест» и сыграла как раз Светлана Ходченкова. Она попросила включить в фильм эротический танец на шесте. Комик не устоял перед ее чарами, восхитившись великолепной растяжкой. Так и начался их роман — красивый, но быстрый.

В сентябре 2019 года Ходченкова появилась в паре со Слепаковым на церемонии GQ «Человек года». Уже тогда стало ясно, что у шоумена не все гладко в личной жизни. Вскоре эти слухи подтвердились.

Напомним, что Семен Слепаков расстался со своей женой, дочерью олигарха Кариной Аванесян, сообщает «Комсомольская правда».

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