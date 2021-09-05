Лиза Арзамасова в брюках клеш и белой блузе показала, какой стала ее фигура через три недели после родов

Недавно ставшая мамой звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова уже спокойно доверяет заботы о своем новорожденном сыне Левушке маме и свекрови. Малышу Лизы Арзамасовой всего три недели от роду, а актриса уже успела отметиться на парочке светских мероприятий.

Очередной выход Лизы Арзамасовой на публику состоялся в минувшую субботу. Лиза Арзамасова составила компанию мужу Илье Авербуху и пасынку Мартину Авербуху. Все трое посетили мероприятие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Снимком, на котором он предстал со своей 26-летней мачехой, 17-летний Мартин Авербух поделился в сторис микроблога.

Лиза Арзамасова и ее пасынок предстали на фоне баннера в музее. Для выход в свет молодая мама облачилась в наряд, подчеркнувший ее стройность и даже субтильность. Глядя на фото Лизы Арзамасовой, меньше всего думается о том, что в кадре совсем недавно родившая женщина. Актриса предстала в белой блузе с завязками у горловины и брюках клеш.

Очевидно, что Лиза Арзамасова во время беременности напрасно переживала о том, что перестала быть тростиночкой. Спустя три недели после родов она демонстрирует потрясающую худобу. Судя по всему, Лиза Арзамасова, как и обещала во время декрета, в конце сентября вернется на сцену.

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