Дразнит мужа? Катя Колисниченко из «Дома-2» еле уместила роскошную грудь в микро-лифе от бикини

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко после расставания с мужем Алексеем Солодовниковым отправилась в Сочи.

Там она надеется прийти в себя, обрести чувство гармонии и душевного равновесия. Катя Колисниченко сняла номер в СПА-отеле и полностью посвятила несколько дней только себе и своему телу.

Второе она с удовольствием демонстрирует на фото в сторис микроблога. Снимками в бикини Катя Колисниченко, надо отметить, не делилась довольно давно. У нее не было поводов. А поездка в Сочи и принятие солнечных ванн – как раз самое то, чтобы показать свои совершенства.

Катя Колисниченко показала свою идеальную фигуру, представ в лавандовом бикини. Пышная грудь экс-участницы проекта с трудом уместилась в микро-лифе, но ее обладательницу это только еще больше раскрепощает.

«Смиритесь с тем, что у меня идеальная фигура», — ответила Катя Колисниченко тем, кто любит искать в ней изъяны.

Не исключено, что подобные кадры Екатерина посвящает своему мужу, мол, смотри, кого потерял. Между тем, она уже не раз говорила, что примирение между ними невозможно, поскольку решение расстаться с папой своего сына Саввы она принимала с холодной головой.

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