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«Много эмоций и левых мнений»: муж Кати Колисниченко из «Дома-2» назвал причину разрыва с ней

Супруг Кати Колисниченко Алексей Солодовников дал понять, что надеется на примирение с женой через какое-то время.

«Много эмоций и левых мнений»: муж Кати Колисниченко из «Дома-2» назвал причину разрыва с ней
Катя Колисниченко с мужем Алексеем Солодовниковым. Фото: instagram.com/kolisnichenko_official/

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко накануне отправила сына двухлетнего Савву с бабушкой из Санкт-Петербурга в Москву, а сама улетела в Сочи, чтобы прийти в себя после сложного периода в жизни.

Недавно Катя Колисниченко приняла решение уйти от мужа, а чтобы не было соблазна вернуться, переехала из Москвы в Северную столицу.

Она заявляет, что порвала с Алексеем Солодовниковым раз и навсегда, и ушла от него не спонтанно, а все хорошенько обдумав.

Мужчина же считает, что его супруга все сделала на эмоциях, и он верит, что воссоединение еще возможно. Об этом он рассказал своей аудитории в Instagram.

«Есть ли вариант примирения?» — спросили мужа Кати Колисниченко.

«Конечно, есть. Всегда. Здесь король бала – время. Слишком много эмоций и левых мнений», — высказался Алексей Солодовников.

Муж Кати Колисниченко считает, что им просто нужно время
Муж Кати Колисниченко считает, что им просто нужно время. Фото: instagram.com/_solodovnikov/

Главной же причиной недовольства им жены и размолвки он считает сильную занятость и погруженность в дела своего бизнеса. Косвенно об этом говорила и Катя Колисниченко, когда упомянула, что в жизни ее сына отца было слишком мало.

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