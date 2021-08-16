«Все в шоке, а я держусь»: Катя Колисниченко из «Дома-2» заговорила о причинах развода с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко некоторое время назад огорошила подписчиков, считавших, что у нее идеальная семья. Звезда телестройки заявила, что уходит от мужа Алексея Солодовникова. Их брак просуществовал чуть больше двух лет. В сторис микроблога Катя Колисниченко дала понять, что у нее были веские причины для того, чтобы разрушить семью.

«Причин несколько и они такие неприятные. И я, честно говоря, не готова их озвучивать, только потому что мой муж – отец моего сына. Для меня это очень весомая причина», — поделилась Катя Колисниченко.

Можно предположить, что речь идет об измене. Ранее Екатерина Колисниченко признавалась, что предательства она прощать не намерена. Мыслей о примирении у нее нет.

«Это мое четкое, сформированное и бесповоротное решение, которое сложно оспорить. Может быть, поэтому меня даже никто не останавливал. Когда-нибудь я расскажу. Но пока это очень больная тема не только для меня. Я вам больше скажу, все пребывают в шоке. Ну, а я держусь», — горько заключила Екатерина Колисниченко.

Катя также добавила, что все произошедшее стало для нее полной неожиданностью. В ее планах было не расставание, а венчание.

Напомним, после расставания с мужем Катя Колисниченко с двухлетним сыном Саввой переехала в Санкт-Петербург. Здесь она сняла большую квартиру, за которую платит сама.

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