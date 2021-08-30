«Наигрались в семью»: порвавшая с мужем Катя Колисниченко из «Дома-2» высказалась о причине расставания

Экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко старается не говорить на тему своего разрыва с мужем Алексеем Солодовниковым. Лишь изредка она дает понять, по какой причине приняла решение уйти от него после двух лет официального брака, и имея на руках двухлетнего сына Савву.

В сторис микроблога Катя Колисниченко заявила, что ее не устраивала та форма семейных отношений, которая была у нее с мужем. Свой брак с Алексеем Солодовниковым она назвала сожительством и зареклась еще раз выходить замуж.

«Больше никакого сожительства я не хочу! Все! Наигрались в семью. Жить буду только с Саввой», — высказалась Катя Колисниченко.

После этого комментария экс-участницу «Дома-2» подписчицы начали пугать одиночеством, рисуя для нее печальные перспективы. В ответ Катя Колисниченко написала пост, в котором призналась, что ничего не боится.

«Пока депрессия одиночества меня не настигла. Если настигнет, я обязательно вам пожалуюсь», — написала Катя Колисниченко.

Напомним, некоторое время назад она сообщила, что порвала со своим вторым мужем Алексеем Солодовниковым. Чтобы побыстрее прийти в себя, Катя Колисниченко сменила место жительства. Из Москвы вместе с сыном Саввой она переехала в Санкт-Петербург. Мириться с мужем Катя Колисниченко не намерена, поскольку не ссорилась, а приняла осознанное решение не быть с ним вместе.

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