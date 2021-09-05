Жена Малинина после советов Хромченко примерила с мятно-серым жакетом трендовые бермуды

Эмма Малинина рассказала в личном блоге, как она провела лето вместе с мужем Александром Малининым. По ее словам, они мало провели времени на море, но зато много путешествовали, получая приятные эмоции и впечатления.

«Неважно, активный или расслабленный отдых, главное – набраться сил, энергии и подзарядиться на год вперед. Недаром говорят, как поработаешь – так и отдохнешь, как отдохнешь – так и поработаешь», — прокомментировала Эмма в личном блоге.

Свой пост Малинина украсила фотографией с отпускным луком. Звезда примерила мятно-серый комплект в припыленном оттенке, сочетав классический жакет с бермудами. Именно так советовала одеваться Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, когда хочется показать ноги, но нет желания надевать юбку. Кроме того, такие костюмы вполне могут подойти для офисов, если позволяет дресс-код.

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