Вечерний уход за кожей: советы бьюти-блогера
Видео
Рецепт салата из баклажанов и помидоров от шеф-повара
Видео

«Возьмите на заметку!»: Васильев показал костюм, который благодаря правильной оторочке стройнит фигуру

Модель в стиле кимоно и цвет фуксии сейчас очень актуальны.

«Возьмите на заметку!»: Васильев показал костюм, который благодаря правильной оторочке стройнит фигуру
Александр Васильев. Фото: Global look press

На шоу «Модный приговор» Первого канала представили стильный лук для пышной участницы проекта оттенка фуксии. Брючный комплект был пошит в стиле кимоно. А благодаря одной яркой детали – неоновой желтой вертикальной окантовки – он помогал героине фэшн-преображения выглядеть чуточку стройнее. Этот эффект заметил ведущий программы Александр Васильев.

Модный костюм с эффектом стройности. Шоу «Модный приговор»/ Первый канал

«Яркие цвета сейчас в моде: и «фуксия», и «малина», и флуоресцентный желтый, и зеленые оттенки. Посмотрите, дорогие зрители, на то, как переодели нашу героиню. Возьмите что-то себе на заметку! Простые вертикальные линии всегда удлиняют фигуру», — прокомментировал Александр Васильев.

Эвелина Хромченко заметила, что героиня действительно выглядит великолепно. Ранее стилист советовала зрительницам обратить внимание на такой тренд, как сетка-авоська, если положить в нее любимую сумку, получится стильный актуальный аксессуар.

Смотрите также

Тэги

Александр ВасильевМодный приговорчто модно