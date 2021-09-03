«Возьмите на заметку!»: Васильев показал костюм, который благодаря правильной оторочке стройнит фигуру

Модель в стиле кимоно и цвет фуксии сейчас очень актуальны.

На шоу «Модный приговор» Первого канала представили стильный лук для пышной участницы проекта оттенка фуксии. Брючный комплект был пошит в стиле кимоно. А благодаря одной яркой детали – неоновой желтой вертикальной окантовки – он помогал героине фэшн-преображения выглядеть чуточку стройнее. Этот эффект заметил ведущий программы Александр Васильев.

«Яркие цвета сейчас в моде: и «фуксия», и «малина», и флуоресцентный желтый, и зеленые оттенки. Посмотрите, дорогие зрители, на то, как переодели нашу героиню. Возьмите что-то себе на заметку! Простые вертикальные линии всегда удлиняют фигуру», — прокомментировал Александр Васильев.

Эвелина Хромченко заметила, что героиня действительно выглядит великолепно. Ранее стилист советовала зрительницам обратить внимание на такой тренд, как сетка-авоська, если положить в нее любимую сумку, получится стильный актуальный аксессуар.

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