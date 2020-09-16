Выход – шорты: Хромченко объяснила, как любительницам мини прилично выглядеть на работе

На передачу Первого канала «Модный приговор» пришла Марина Гатальская, муж которой, бывший пакистанский актер Салауддин, недоволен ее нарядами. Мужчина уверен, что его жена должна выглядеть ярче, поэтому подобрал для своей супруги в «модном магазине» программы красное платье выше колен в стиле леди лайк.
И хотя мужчина остался весьма доволен нарядом, Эвелина Хромченко внесла несколько критических замечаний в получившийся образ участницы шоу. По мнению эксперта, юбочка должна была быть на полторы ладони выше.
«Мужу можно долго делать комплименты, но давайте все-таки расставим точки над «и». Нашей героине не восемь лет и даже не тринадцать. Наша героиня — женщина взрослая. И ей можно носить Х-образный силуэт. Почему нет? Я бы даже еще сильнее подчеркнула талию и сделала юбку объемнее. Но в этой стилистике леди лайк ей необходима дополнительная длина. Это не значит, что у нее ноги, которые невозможно демонстрировать в мини, — возможно. Но подобного рода форма в европейской традиции говорит о детской одежде», — прокомментировала ведущая.
Чтобы подобное платье выглядело как взрослое, ему необходима полноценная длина, которая будет закрывать колени, считает стилист. А любительницам мини Хромченко посоветовала приглядеться к тренду на шорты и бермуды в составе офисного костюма.
«В таком костюме можно прийти в офис и чувствовать себя совершенно адекватно», — утверждает Эвелина.