Брежнева «засерела», а Долина «вне конкурса»: сестры Зайцевы без стеснения высказались о внешности звезд

Елена и Татьяна Зайцевы на шоу НТВ «Секрет на миллион» откровенно обсудили образы некоторых звезд российского шоу-бизнеса. В частности, досталось Вере Брежневой. Сестры считают, что 39-летняя артистка потеряла свою эффектность и полагают, что ее образы слишком прозаичны.

«Вера Брежнева раньше выглядела лучше, сейчас засерела», — сказали знаменитые близняшки.

Прошлись они и по Ани Лорак, которой, по их мнению, есть что спрятать от публики.

«Ей надо поработать. Есть те вещи, которые можно скрыть, чтобы никто не догадался, что, например, попа ниже».

Не нравится сестрам Зайцевым и хрупкая стройность Полины Гагариной. Они убеждены – если певица поправится, ей будет намного лучше. А так, на их взгляд, знаменитость выглядит нездорово худенькой. Стиль Ирины Дубцовой они сочли «средним», образы Ольги Бузовой вообще отказались комментировать.

А вот луки Ларисы Долиной и Ксении Собчак им нравятся. Светская львица, по их мнению, в последнее время поработала над внешностью и стала приятно впечатлять. Ну а народная артистка, их приятельница, была признана сестрами красоткой «вне конкурса».

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