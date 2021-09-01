«Жеваный пирожок!»: Садальский высказался о скандале с Бузовой во МХАТе

Ольга Бузова снова выйдет на сцену МХАТа имени Горького. Спектакль «Чудесный грузин» с ее участием перенесли с сентября на ноябрь. По поводу возвращения артистки уже высказались знаменитые личности.

больше по теме Два спектакля Богомолова уйдут из репертуара МХТ имени Чехова Режиссер пригласил зрителей на финальные показы.

В частности, актер Александр Галибин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заметил, что художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков вправе действовать так, как ему заблагорассудится. И если он считает, что Ольга сделает благо учреждению, то, значит, решение верное.

Сам же Бояков заявил, что Бузова и театр — понятия вполне совместимые, благодаря ей МХАТ приобрел популярность, а это значит, что люди стали на один шаг ближе к культуре.

Артист Стас Садальский признался, что эта тема оскомину ему уже набила, назвав ее в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro «жеваным пирожком». Но при этом бросил реплику про Ольгу Бузову: «Хорошо она играет!»

Смотрите также