Платье модное, но прогадала с баской: Бузова совершила фэшн-промах, выйдя на променад

Ольга Бузова удивляет порой количеством своих нарядов. Не было дня, чтобы звезда не похвасталась новым луком перед своими поклонниками. И каждый раз свой образ певица публикует в социальных сетях, предлагая обсудить его публике.

На сей раз Ольга Бузова поделилась кадрами со своей прогулки, на которую экс-ведущая «Дома-2» примерила летнее белое платье с воланами и пышными рукавами с мелким цветочным принтом. Наряд знаменитость украсила актуальной баской.

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави обсудила с корреспондентом Teleprogramma.pro образ Ольги Бузовой, найдя в нем и плюсы, и минусы.

«Платья такого стиля, с мелким рисунком и пышными рукавами, актуальны в этом сезоне. Баска тоже актуальна уже несколько сезонов подряд – и летом, и в холодное время. В следующем сезоне осень-зима она тоже будет в тренде. Поэтому образ Ольги Бузовой модный, но, на мой взгляд, не совсем правильно подобран принт баски. Он слишком активный и привлекает к себе слишком много внимания, утяжеляя образ», — прокомментировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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