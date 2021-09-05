«Официально заявляю»: молодая жена бросила звезду сериала «Счастливы вместе»

В октябре 2020-го звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в четвертый раз. Его избранницей стала молодая актриса Мария Гуськова, которая младше на 24 года. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге, молодожены клялись друг другу в любви, а Instagram пестрил яркими фотографиями с торжества. Однако прошел почти год и пара решила расстаться. Об этом актриса сообщила в своем микроблоге.
«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь», — написала Мария.
Причин она не назвала, но друзья семьи предполагают, что разница в возрасте. Виктору – 46 лет, а Марии – 22. К тому же, у актера за плечами три брака и четверо детей.