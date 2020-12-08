«Она не была моим человеком»: Виктор Логинов настоял на разводе со второй женой

По словам актера, если у человека однажды пришла мысль о расставании, то она уже не уйдет.

Актер Виктор Логинов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене – актрисе Снежане Морозовой. Она подарила ему сына Дмитрия.

«Снежана – актриса. Но и здесь я не был счастлив в отношениях. Мы вместе с ней жили в Екатеринбурге. У меня была постоянная работа. Я редко бывал дома. Расставание со Снежаной — моя вина. Я сам настоял на расставании. Я был увлечен собой, своей карьерой. Финансов уже хватало. Я был востребован. Работал фактически по 20 часов. На радио, на телевидении, в ночном клубе. Я был в профессии. Она — хороший человек. Прекрасно воспитала нашего сына. Но она не была моим человеком».

Виктор Логинов

Актер подчеркнул, что как только у человека приходит мысль о расставании, то она уже никогда не уйдет. «Мы даже говорили с ней на разных языках. Это проблема скорее во мне. Было время, когда я не общался со своим сыном. Но я никогда не отказывался от финансового участия в его воспитании, что не делает меня последней сволочью», — сказал актер.

Напомним, что Виктор Логинов получил огромную популярность после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе». В нем он сыграл главного персонажа — Гену Букина.

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