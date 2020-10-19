«Люби меня»: Мария Гуськова показала кадры со свадьбы с Виктором Логиновым

Этим летом звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов сделал предложение своей возлюбленной Марии Гуськовой. Свадьба актеров прошла в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Молодожены расписались в ЗАГСе и гуляли по городу. Моментами с церемонии девушка поделилась со своими фанатами в Instagram.
«Люби меня люби», — подписала видеоролик Гуськова.
Подписчики бурно отреагировали на торжественные кадры.
«Счастья вам! Любви! Как круто! Поздравляю!» — писали пользователи Сети.
Для 46-летнего Логинова этот брак стал уже четвертым. Он воспитывает четырех сыновей, один из которых приемный и дочь. К слову, 26-летняя девушка старше невесты отца на пять лет.