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«Люби меня»: Мария Гуськова показала кадры со свадьбы с Виктором Логиновым

Церемония состоялась в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.

«Люби меня»: Мария Гуськова показала кадры со свадьбы с Виктором Логиновым
Мария Гуськова. Фото: instagram.com/___guskova___maria___

Этим летом звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов сделал предложение своей возлюбленной Марии Гуськовой. Свадьба актеров прошла в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Молодожены расписались в ЗАГСе и гуляли по городу. Моментами с церемонии девушка поделилась со своими фанатами в Instagram.

«Люби меня люби», — подписала видеоролик Гуськова.

Подписчики бурно отреагировали на торжественные кадры.

«Счастья вам! Любви! Как круто! Поздравляю!» — писали пользователи Сети.

Для 46-летнего Логинова этот брак стал уже четвертым. Он воспитывает четырех сыновей, один из которых приемный и дочь. К слову, 26-летняя девушка старше невесты отца на пять лет.

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