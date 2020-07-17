«Будь рядом. Всегда»: 45-летний «Гена Букин» сделал предложение девушке, младше его в два раза

45-летний актер, наиболее известный по роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», Виктор Логинов заявил о желании жениться на новой избраннице. Возлюбленной артиста стала 21-летняя Мария Гуськова. Впервые о новых чувствах многодетный отец рассказал Лере Кудрявцевой на съемках шоу «Секрет на миллион». Тогда Логинов признался, что предыдущие его браки разрушились из-за аномальной склонности мужчины все контролировать.

Сейчас же Логинов вновь счастлив, даже несмотря на большую разницу в возрасте. Примечательно, что Мария младше дочери Виктора – Анны аж на 6 лет, но этот факт ни одну из сторон не пугает. В личном микроблоге девушка обнародовала снимок с возлюбленным, на котором можно рассмотреть интересную подробность – кольцо на том самом пальце.

«Просто будь рядом. Всегда», — попросила Мария возлюбленного. Логинов поспешил пообещать, что никуда не денется.

Фолловеры, в свою очередь, желают паре счастья. «Рады за вас», «Будьте счастливы», «Красивые, приятно смотреть», «Котики нашли друг друга», — высказались люди.