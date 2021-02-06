«Раньше стеснялась»: Анна Михайловская создала новый яркий имидж

Исполнительница главной роли в фильме «Капитанша» заявила на личной страничке в сети о переменах в ее собственном стиле. Анна Михайловская рассказала, что теперь не боится демонстрировать красочный гардероб.

Так, в одной из последних публикаций актриса предстала на фото в ярко-зеленой вязаной кофте. Анна позировала за рулем автомобиля. Артистка выбрала трикотажное изделие с вырезом — фигурное «каре» и длинные серьги с фиолетовым, изумрудным и серебристым камнями.

«Мне очень приятно,что вам нравится мой стиль. Я просто долго была дома и кроме пижамы ничего больше не носила, поэтому просто соскучилась. Если раньше я стеснялась яркости и переживала, а что подумают другие (я уже об этом писала), то сейчас вообще выбросила это из головы. Главное, что мне комфортно и нравится», — призналась знаменитость.

Поклонники артистки признали, что такое преображение пошло Анне только на пользу:

«Правильно! Мы давно такого мнения», «Какая хорошенькая!», «Анечка, на вас хоть мешок из под картошки надень, вы красавица!», «Какой яркий зеленый цвет! Именно таких красок и не хватает среди всей этой серости и бесцветности».

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