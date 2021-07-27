«У меня вот так»: жена Эрнста впервые показала публике фото со своими тремя детьми

Актриса подарила гендиректору Первого канала двух девочек и одного мальчика.

Софья Эрнст не любит афишировать личную жизнь и совсем не активна в социальных сетях. Звезда не выкладывает в Интернет снимков своих детей, а имя младшего сына, который родился в 2020-м году до сих пор скрывает от широкой публики.

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Напомним, у Константина Эрнста и его жены есть две совместные дочки Эрика и Кира. Также медиадеятель воспитал дочь Александру от гражданского брака с театральным критиком Анной Силюнас.

В этот раз Софья Эрнст решила несколько поступиться со своими правилами и выложила в личный блог фотографию со всеми тремя детьми от Константина Эрнста. Правда лиц наследников она вновь не стала показывать, снявшись сзади. Накупавшиеся, с мокрыми волосами, держа в руках надувные круги, они довольные шествовали мимо уличного кафе.

«А на самом деле, все у меня вот так», — подписала она снимок.

К слову, места своей курортной дислокации артистка тоже не раскрыла, хотя и порадовала фолловеров кадрами с белоснежной яхты, голубого бассейна и бесконечного синего моря.

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